UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Кліщіївки. Розпочато розслідування

Фото: росіяни розстріляли українських військовополонених біля Кліщіївки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти розстріляли українських військовополонених біля Кліщіївки у Донецькій області. За цим фактом розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, 9 лютого 2024 року у медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками Збройних сил РФ під час захоплення позицій українських військ поблизу села Кліщіївка Бахмутського району. 

На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. 

Під час наступу на позиції російські окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Інші випадки розстрілу українських військовополонених

Зазначимо, що це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Оскільки вже не вперше траплялися випадки страти українських військовополонених російськими загарбниками.

Так, у грудні 2023 року у мережі зʼявилося відео розстрілу російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон.

Також російські окупанти розстріляли українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області. 

Окрім того, зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьокупантиВійна Росії проти УкраїниОфіс Генпрокурора