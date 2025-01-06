Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець

За даними омбудсмена, інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. За попередніми даними, російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених. Вони зав'язали їм руки та розстріляли в потилицю.

Лубінець нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя. Попри це Росія демонструє нехтування міжнародними нормами.

"Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", - написав Лубінець.

Катування українських полонених росіянами

За даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.

Також ми писали про те, що минулого року російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.