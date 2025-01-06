Росіяни розстріляли українських військових у Донецькій області, - Лубінець

Російські солдати розстріляли українських військових. Це сталось у п'ятницю, 3 січня у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram омбудсмена України Дмитра Лубінця.

За даними омбудсмена, інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. За попередніми даними, російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених. Вони зав'язали їм руки та розстріляли в потилицю.

Лубінець нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя. Попри це Росія демонструє нехтування міжнародними нормами.

"Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", - написав Лубінець.

Катування українських полонених росіянами

За даними колишнього генпрокурора Андрія Костіна, до 90% українських полонених у Росії страждають від різного роду катувань.

Також ми писали про те, що минулого року російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.