Росіяни розстріляли цивільну жінку у Донецькій області, розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Згідно з оперативними даними, російські терористи вчинили черговий воєнний злочин у Донецькій області 10 листопада.

"Перебуваючи на околицях Тернів Лиманської територіальної громади, російські військові побачили місцеву мешканку, яка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь. Пострілом зі стрілецької зброї цивільну вбито", - додає прокуратура.

Наразі проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин подій, а також ідентифікації жертви окупантів.

Воєнні злочини Росії

Воєнні злочини, скоєні російськими військами під час війни проти України, включають численні атаки на цивільне населення та руйнування житлових будинків, шкіл, медичних установ і критично важливої інфраструктури.

Відповідно до міжнародного права, напади на цивільні об'єкти та невибіркові обстріли, які ставлять під загрозу життя мирного населення, є серйозним порушенням норм ведення війни. Широкого розголосу набули події в таких містах, як Буча, Ірпінь та Маріуполь.

11 листопада стало відомо й про те, що терористи ймовірно вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове.