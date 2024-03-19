Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, - ЗМІ

Двоє військових РФ розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.
Зазначається, що трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня.
Скріншот: Кохани (deepstatemap.live)
Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків.
ASTRA пише, що пізніше за підозрою в убивстві затримали військовослужбовців військової частини 11843 36-річного Олексія Булеліна і 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони обидва з Волгоградської області.
Як з'ясувало видання, Булелін ще 2010 року викрав автомобіль, отримавши умовну судимість. Тарасенко, згідно зі злитими базами, був раніше судимий за насильницькі дії.
Після виходу ЗСУ з Авдіївки стало відомо, що російські військові розстріляли кількох полонених українських воїнів. Це сталося на позиції "Зеніт". Після цього росіяни опублікували в мережі відео з тілами розстріляних бійців.
Пізніше стало відомо, що російські окупанти вкотре розстріляли українських військових, які здавалися в полон.
Докладніше про це і про те, з якою метою Росія вчиняє воєнні злочини прямо на полі бою, - у матеріалі РБК-Україна.
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