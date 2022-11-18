Росіяни розстріляли сім цивільних та підірвали будинок в селі Херсонської області

Російські військові розстріляли сім цивільних осіб у селі Херсонської області, яке було під окупацією РФ. Потім вони підірвали будинок з тілами вбитих людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У квітні 2022 року під час окупації ЗС РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокурорів, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину - батьки на місцевому кладовищі.
Правоохоронці задокументували черговий воєнний злочин проти мирного населення та відправили тіла вбитих для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, що правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.
До цього у звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ.
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