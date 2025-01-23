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Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мережею шириться відео з розстрілом російськими терористами беззбройних українських військовополонених. Відсутність відповідальності перетворює злочини ворога у систематичність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Як розповідає Лубінець, на відео росіяни розстріляли шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається. 

"Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один - мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", - пише Лубінець. 

Омбудсмен додав, що російські окупанти ніколи не славляться гідним поводженням із військовополоненими й вчергове продемонстрували свою безпорадність й злочинність. 

"Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність", - додав він. 

Розпочато розслідування 

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за фактом розстрілу українських військовополонених у Донецькій області розпочато досудове розслідування. 

Згідно з попередніми даними, під час штурму позицій українських воїнів терористи захопили в полон шістьох бійців й у подальшому розстріляли. 

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - додає Офіс генпрокурора. 

Воєнні злочини Росії

Росія вчинила численні воєнні злочини під час війни проти України. Серед них - масові вбивства цивільних, обстріли житлових районів, лікарень, шкіл та іншої цивільної інфраструктури. Найбільш резонансними стали звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах, де зафіксовані катування, страти та насильство над цивільним населенням.

Нещодавно Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) провела засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.

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