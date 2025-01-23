Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування

Як розповідає Лубінець, на відео росіяни розстріляли шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається.

"Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один - мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", - пише Лубінець.

Омбудсмен додав, що російські окупанти ніколи не славляться гідним поводженням із військовополоненими й вчергове продемонстрували свою безпорадність й злочинність.

"Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність", - додав він.

Розпочато розслідування

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за фактом розстрілу українських військовополонених у Донецькій області розпочато досудове розслідування.

Згідно з попередніми даними, під час штурму позицій українських воїнів терористи захопили в полон шістьох бійців й у подальшому розстріляли.

"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - додає Офіс генпрокурора.