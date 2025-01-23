Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування
Мережею шириться відео з розстрілом російськими терористами беззбройних українських військовополонених. Відсутність відповідальності перетворює злочини ворога у систематичність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Як розповідає Лубінець, на відео росіяни розстріляли шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається.
"Розстріл кожного із потрапивших у полон відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один - мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених", - пише Лубінець.
Омбудсмен додав, що російські окупанти ніколи не славляться гідним поводженням із військовополоненими й вчергове продемонстрували свою безпорадність й злочинність.
"Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність", - додав він.
Розпочато розслідування
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, за фактом розстрілу українських військовополонених у Донецькій області розпочато досудове розслідування.
Згідно з попередніми даними, під час штурму позицій українських воїнів терористи захопили в полон шістьох бійців й у подальшому розстріляли.
"Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння", - додає Офіс генпрокурора.
Воєнні злочини Росії
Росія вчинила численні воєнні злочини під час війни проти України. Серед них - масові вбивства цивільних, обстріли житлових районів, лікарень, шкіл та іншої цивільної інфраструктури. Найбільш резонансними стали звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі та інших містах, де зафіксовані катування, страти та насильство над цивільним населенням.
Нещодавно Рада безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) провела засідання щодо злочинів Росії проти українських військовополонених і мирного населення.
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