Росіяни розстріляли шістьох українських полонених на Покровському напрямку
Російські окупанти на Покровському напрямку розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, 1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених російські загарбники вбили з автоматичної зброї.
В Офісі генпрокурора наголошують, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).
Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що повідомив про ці російські злочини МКЧХ та ООН, адже "йдеться не про одинокі, а про систематичні порушення Женевських конвенцій".
"Це мають зафіксувати міжнародні організації!", - наголосив він.
Розстріли українських військовополонених
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські війська вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії у районі Селидового. Крім того, раніше в районі Селидового росіяни стратили двох українських військових.
Також правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Цей випадок став наймасовішим вбивством полонених українських військових із початку війни.
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