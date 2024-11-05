Росіяни розстріляли шістьох українських полонених на Покровському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, 1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених російські загарбники вбили з автоматичної зброї.

В Офісі генпрокурора наголошують, що ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що повідомив про ці російські злочини МКЧХ та ООН, адже "йдеться не про одинокі, а про систематичні порушення Женевських конвенцій".

"Це мають зафіксувати міжнародні організації!", - наголосив він.