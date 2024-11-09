Росіяни розстріляли пораненого беззбройного воїна ЗСУ, - Лубінець

Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Ворог зафіксував це на відео, яке шириться в мережі.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Омбудсмен наголосив, у в окупантів немає межі цинізму та жорсткості. Вочевидь, звертаючись до міжнародних організацій та Заходу він підкреслив, що якщо не реагувати на це, тоді злочини будуть повторюватися. Оскільки непокаране зло завжди повертається.
"Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни", - повідомив Лубінець.
Зазначимо, що в опублікованому відео в соцмережах, російські військові запитали українського воїна, звідки він. . Після того, як чоловік відповів, що він із Сумської області та чи є на позиціях ще хтось, його розстріляли.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Дмитро Лубінець відреагував на вбивство мирних жителів у Селидовому Донецької області. Тоді в Telegram-каналах з'явилася інформація, що російські військові розстріляли жінок. Омбудсмен наголосив, що такі дії є воєнним злочином.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.