Росіяни розстріляли пораненого беззбройного воїна ЗСУ, - Лубінець

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Омбудсмен наголосив, у в окупантів немає межі цинізму та жорсткості. Вочевидь, звертаючись до міжнародних організацій та Заходу він підкреслив, що якщо не реагувати на це, тоді злочини будуть повторюватися. Оскільки непокаране зло завжди повертається.

"Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв ведення війни", - повідомив Лубінець.

Зазначимо, що в опублікованому відео в соцмережах, російські військові запитали українського воїна, звідки він. . Після того, як чоловік відповів, що він із Сумської області та чи є на позиціях ще хтось, його розстріляли.