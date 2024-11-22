Росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Вугледару, - Офіс генпрокурора

Як розповіли у прокуратурі, ще на початку жовтня російські військовослужбовці здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу Вугледара.

У ході наступу росіяни взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).