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Росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Вугледару, - Офіс генпрокурора

П'ятниця 22 листопада 2024 17:48
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Росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Вугледару, - Офіс генпрокурора Ілюстративне фото: росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Вугледару (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові могли розстріляти українських військовополонених неподалік Вугледару. Там могли загинути п'ять бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як розповіли у прокуратурі, ще на початку жовтня російські військовослужбовці здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу Вугледара.

У ході наступу росіяни взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розстріл українських полонених

Раніше ми писали про те, що на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.

Також на початку листопада уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.

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