Росіяни розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Вугледару, - Офіс генпрокурора
Російські військові могли розстріляти українських військовополонених неподалік Вугледару. Там могли загинути п'ять бійців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Як розповіли у прокуратурі, ще на початку жовтня російські військовослужбовці здійснили штурм позицій ЗСУ поблизу Вугледара.
У ході наступу росіяни взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - повідомили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Розстріл українських полонених
Раніше ми писали про те, що на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.
Також на початку листопада уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.
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