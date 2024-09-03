Росіяни розстріляли під Торецьком трьох українських полонених: розпочато розслідування

"3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію про ймовірний розстріл представниками з Росії українських військовослужбовців", - сказано в повідомленні прокуратури.

Там уточнили, що, згідно з даними у мережі, троє українських військових вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них практично впритул підібралися росіяни. Ворог поклав їх обличчям на землю, після чого практично одразу розстріляв у спину.

Наразі така інформація перевіряється, проводиться низка слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке пов'язане з умисним убивством.