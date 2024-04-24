Росіяни розстріляли пенсіонерку в окупованій частині Херсонської області

Російські солдати сьогодні, 24 квітня, розстріляли 65-річну жінку. Інцидент стався в окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру в Telegram.
За інформацією слідства, в одному із населених пунктів Ювілейної громади Херсонського району окупанти прийшли у двір до 65-річної жінки та вимагали від неї гроші. Після того, як місцева мешканка їм відмовила, вони відкрили у її бік вогонь.
Потім солдати країни-агресора намагалися підпалити будинок загиблої жінки.
Українськими правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом порушення звичаїв війни, а також умисного вбивства.
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово чинили воєнні злочини з початку повномасштабної війни. Одним із найгучніших випадків стали масові вбивства мирних мешканців Бучі.
Також воєнні злочини фіксували й у окупованій частині Херсонської області. Зокрема, 19 березня стало відомо, що солдати РФ розстріляли трьох цивільних у селі Кохани під Херсоном.
При цьому 7 квітня у мережі з'явилося відео розстрілу українських військовополонених у Кринках Херсонської області.
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