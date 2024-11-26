Росіяни розстріляли пʼять українських військових на Покровському напрямку

За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок атаки п’ятеро українських захисників змушені були відступити та сховатися у приватному будинку.

Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю.

Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.

Розстріл військовополонених є тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як серйозний воєнний злочин. Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності.