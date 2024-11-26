Росіяни розстріляли пʼять українських військових на Покровському напрямку

Російські загарбники розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців Збройних сил України на Покровському напрямку. Україна розпочала розслідування воєнного злочину, поєднаного з умисним убивством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок атаки п’ятеро українських захисників змушені були відступити та сховатися у приватному будинку.
Після оточення будівлі російські військові взяли українських бійців у полон, змусивши їх залишити укриття без зброї та лягти на землю. Однак, у грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли полонених автоматичною зброєю.
Наразі проводяться слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення.
Розстріл військовополонених є тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як серйозний воєнний злочин. Українські правоохоронці працюють над притягненням винних до відповідальності.
Раніше повідомлялося, що російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.
Крім того, на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.
Також на початку листопада омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни, ймовірно, розстріляли двох українських військовополонених у Курській області.
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