Росіяни розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Розпочато розслідування щодо розстрілу російськими окупантами двох українських військовополонених на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Згідно з оперативними даними, зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.
"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - пише Офіс генпрокурора.
Наразі встановлюються всі обставини подій та особистості причетних до воєнного злочину осіб.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, він відправив офіційні листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Під час повномасштабної війни проти України Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, скоюючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру - житлові будинки, лікарні, школи та енергетичні об’єкти.
Окрім ракетних ударів і бомбардувань, фіксуються численні випадки страти українських військовополонених. Нещодавно CNN оприлюднило докази того, що командування Росії наказує своїм підлеглим вбивати українських захисників, які здаються в полон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.