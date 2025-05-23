Росіяни розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку
Розпочато розслідування щодо розстрілу російськими окупантами двох українських військовополонених на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Згідно з оперативними даними, зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.
"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - пише Офіс генпрокурора.
Наразі встановлюються всі обставини подій та особистості причетних до воєнного злочину осіб.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, він відправив офіційні листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Воєнні злочини Росії
Під час повномасштабної війни проти України Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, скоюючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру - житлові будинки, лікарні, школи та енергетичні об’єкти.
Окрім ракетних ударів і бомбардувань, фіксуються численні випадки страти українських військовополонених. Нещодавно CNN оприлюднило докази того, що командування Росії наказує своїм підлеглим вбивати українських захисників, які здаються в полон.
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