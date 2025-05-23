Росіяни розстріляли двох українських полонених на Покровському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з оперативними даними, зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.

"Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома", - пише Офіс генпрокурора.

Наразі встановлюються всі обставини подій та особистості причетних до воєнного злочину осіб.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, він відправив офіційні листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).