Росіяни розстріляли чотирьох українських військових у Покровському районі
У Покровському районів російські окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.
За даними правоохоронців, 22 листопада 2024 року росіяни здійснили наступ на позицію ЗСУ, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району.
Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.
"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.
Розстріли українських військовополонених
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські загарбники розстріляли п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку.
Раніше повідомлялося, що російські військові розстріляли пʼять українських військовополонених неподалік Вугледару.
Крім того, на Покровському напрямку окупанти розстріляли двох українських воїнів. Їх взяли в полон, а потім стратили.
Також правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Цей випадок став наймасовішим вбивством полонених українських військових із початку війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.