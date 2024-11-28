Росіяни розстріляли чотирьох українських військових у Покровському районі

У Покровському районів російські окупанти розстріляли ще чотирьох українських військовополонених. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

За даними правоохоронців, 22 листопада 2024 року росіяни здійснили наступ на позицію ЗСУ, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району.

Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголосили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.