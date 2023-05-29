Росіяни риють окопи біля Мелітополя та КамАЗами вивозять розбиту техніку та вбитих

Російські окупанти продовжують будувати лінію оборони біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області. Траншеї настільки великі та глибокі, що там можна приховати і військову техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Зокрема, за його словами траншеї та схованки для техніки та особового складу російські війська облаштовують одразу у двох місцях. А саме:
Додатковим свідченням такої підготовки є те, що мешканці Мелітополя та району останніми днями стають свідками руху військових КамАЗів, завантажених стовбурами дерев.
"Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх "двохсотих", - стверджує Федоров.
Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.
У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" по місту, часто лунають вибухи та "мінусуються" колаборанти.
За даними прес-центру таврійського спрямування, на Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Зокрема, буквально 24 травня окупанти почали стягувати в район Мелітополя важку артилерію. При цьому ЗСУ завдають ворогові серйозної шкоди, а 25 травня навіть змогли знищити один російський винищувач Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.
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