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Росіяни риють окопи біля Мелітополя та КамАЗами вивозять розбиту техніку та вбитих

Фото: окупанти КамАЗами вивозять розбиту техніку та вбитих у Запорізькій області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують будувати лінію оборони біля тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області. Траншеї настільки великі та глибокі, що там можна приховати і військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Зокрема, за його словами траншеї та схованки для техніки та особового складу російські війська облаштовують одразу у двох місцях. А саме:

  • на околицях Мелітополя, за лісопарком та тубдиспансером. Тут ворог вже встиг викопати траншеї. Вони, за словами Федорова, настільки великі, що в них поміститься і ворожа техніка, і братські могили;
  • на території Богатирського лісництва ховають окупанти також техніку та живу силу. Паралельно ворог активно знищує ліс, випилюючи дерева для облаштування бліндажів та окопів.

Додатковим свідченням такої підготовки є те, що мешканці Мелітополя та району останніми днями стають свідками руху військових КамАЗів, завантажених стовбурами дерев.

"Але й у зворотній бік порожніми не їдуть - везуть вщент розбиту військову техніку і своїх "двохсотих", - стверджує Федоров.

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" по місту, часто лунають вибухи та "мінусуються" колаборанти.

За даними прес-центру таврійського спрямування, на Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Зокрема, буквально 24 травня окупанти почали стягувати в район Мелітополя важку артилерію. При цьому ЗСУ завдають ворогові серйозної шкоди, а 25 травня навіть змогли знищити один російський винищувач Су-25 під Мелітополем. Ще один такий літак було пошкоджено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Мелітополь