"Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, Торецьк, Сіверськ, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Курахівка, села Зоряне, Сєверне, Максимільянівка, Ласточкине, Дружба, Красногорівка, Соловйове, Комишівка, Тоненьке", - пише пресслужба.

Росіяни били з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів, танків.

Фото: росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, загинув цивільний (t.me/UA_National_Police)

Внаслідок обстрілу було знищено й пошкоджено 8 житлових будинків, школу, амбулаторію, інтернат, кафе, залізничний вагон, господарчу споруду.

"З авіації російські війська вдарили по Дружківці, поцілили в багатоквартирний будинок. З "Градів" - по Великій Новосілці, пошкоджено приватну оселю. Ракету "С-300" спрямували по Комишівці, руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. В усіх випадках люди не постраждали", - додає пресслужба.

Поцілено з артилерії по освітньому й медичному закладах в Максимільянівці, внаслідок чого загинув цивільний. Також є загиблий й у Сіверську.

Фото: росіяни протягом минулої доби 38 разів вдарили по Донецькій області, є загиблі (t.me/UA_National_Police)