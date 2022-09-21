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Росіяни продовжують заходи по "внутрішній самомобілізації", - Генштаб

Фото: Росіяни продовжують заходи по "внутрішній самомобілізації" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Попри оголошення про проведення часткової мобілізації військових в РФ, росіяни продовжують шукати "добровольців" для своїх підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У військах казачого товариства "всєвєлікого войска донского" здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії", - йдеться в заяві.

За інформацією військових, кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи "добровольців" та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю.

"У місті Чита та області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні", - заявили в Генштабі.

Таким чином, в РФ продовжується проведення заходів так званої "внутрішньої самомобілізації".

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін сьогодні оголосив часткову мобілізацію.

Також, у міноборони РФ заявили, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

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