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Росіяни привезли в Запорізьку область гастарбайтерів, які влаштовують п'яні бійки та крадуть, - Федоров

Фото: росіяни привезли в Запорізьку область гастарбайтерів, які влаштовують п'яні бійки та крадуть (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська влада звозить на тимчасово окуповані території Запорізької області гастарбайтерів. Вони влаштовують п'яні бійки та грабують.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, відстежується доставлення російських військових на окуповані території. Окрім цього почали приїздити гастарбайтери.

"Почали приїжджати не лише військові, а і гастарбайтери. Серед місцевих мешканців рашисти не змогли знайти достатню кількість людей, які б рили окопи. Тому, вони привозять гастарбайтерів і розселяють їх в дитячих садках, школах, будинках культури", - розповів Федоров.

Він заявив, що гастарбайтери поводять себе "гірше, ніж мобілізовані", тому їх приїжджають "заспокоювати" колаборанти або "гастролери-поліцейські".

"Гастарбайтери - це ті, хто погоджуються приїжджати на тимчасово окуповані території рити окопи. Ми чітко можемо собі уявити хто ця категорія людей - це пияки, бомжі та ті, кого виловили в якихось районах, регіонах рф і притягнули до тимчасово окупованих територій. Це точно люди які безглузді і нічого не вміють робити, окрім як копати", - підкреслив він.

Нагадаємо, що військові Російської Федерації вимкнули базову станцію одного з найбільших провайдерів Мелітополя та заборонили місцевим жителям читати українські новини.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що окупанти перетворили на військові госпіталі 80% лікарень у Запорізькій області.

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