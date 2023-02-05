Росіяни привезли в Запорізьку область гастарбайтерів, які влаштовують п'яні бійки та крадуть, - Федоров

За його словами, відстежується доставлення російських військових на окуповані території. Окрім цього почали приїздити гастарбайтери.

"Почали приїжджати не лише військові, а і гастарбайтери. Серед місцевих мешканців рашисти не змогли знайти достатню кількість людей, які б рили окопи. Тому, вони привозять гастарбайтерів і розселяють їх в дитячих садках, школах, будинках культури", - розповів Федоров.

Він заявив, що гастарбайтери поводять себе "гірше, ніж мобілізовані", тому їх приїжджають "заспокоювати" колаборанти або "гастролери-поліцейські".

"Гастарбайтери - це ті, хто погоджуються приїжджати на тимчасово окуповані території рити окопи. Ми чітко можемо собі уявити хто ця категорія людей - це пияки, бомжі та ті, кого виловили в якихось районах, регіонах рф і притягнули до тимчасово окупованих територій. Це точно люди які безглузді і нічого не вміють робити, окрім як копати", - підкреслив він.