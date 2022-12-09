Росіяни посилили тортури працівників ЗАЕС: чого домагаються

Російські окупанти продовжують знущатися над працівниками Запорізької АЕС. Таким чином вони сподіваються, що ті підуть з ними на співпрацю, а самі росіяни відзвітують про це до Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Так, у четвер, 8 грудня, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після цього вивезли в невідомому напрямку.

"Крім того, рашисти затримали та кинули "на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує "Росатом" та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії, але загарбникам це не вдається.