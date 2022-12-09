Росіяни посилили тортури працівників ЗАЕС: чого домагаються

Російські окупанти продовжують знущатися над працівниками Запорізької АЕС. Таким чином вони сподіваються, що ті підуть з ними на співпрацю, а самі росіяни відзвітують про це до Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Так, у четвер, 8 грудня, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після цього вивезли в невідомому напрямку.
"Крім того, рашисти затримали та кинули "на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку", - йдеться в повідомленні.
В "Енергоатомі" зазначають, що такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує "Росатом" та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії, але загарбникам це не вдається.
Як повідомлялось, російські війська готують чергову провокацію на захопленій Запорізькій атомній електростанції. Для цього на територію об'єкта завезли РСЗВ "Град".
Нагадаємо, представники "Росатому" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, які були призначені на зарплати українському персоналу.
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