Росіяни пограбували пожежну частину в Енергодарі та викрали телефони рятувальників

До пожежної частини в Енергодарі (Запорізька область) кілька днів тому вломились російські окупанти та вилучили телефони у співробітників ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог тероризував робітників й погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі телефони були вилучені для "перевірки", також були викрадена інша техніка.

"Зауважимо, що ворог досі повністю не контролює тимчасово окуповані території й це змушує його витрачати ресурси на пошуки партизан", - додали в ЦНС.