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Росіяни почали застосовувати роботизовані платформи з гранатометом, ЗСУ відпрацювали по них

Фото: росіяни почали застосовувати роботизовані платформи з гранатометом, ЗСУ відпрацювали по них ()
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи почали застосовувати на фронті наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17. Наші військові вже знищили декілька з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

"Обидві (роботизовані платформи, - ред.) були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку", - пише бригада. 

Зазначається, що наразі це були поодинокі випадки застосування такої техніки ворогом. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 29 березня, українські воїни ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 441 520 військових.

Також нещодавно прикордонники-аеророзвідники продемонстрували свою роботу на лівобережжі Херсонської області. Тоді ж вони знищили гаубицю, бронеавтомобіль й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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