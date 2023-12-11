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Росіяни мають намір відбирати землі в українців в окупації, - ЦНС

Фото: РФ відбиратиме земельні ділянки українців на окупованих територіях (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

РФ планує провести інвентаризацію земельних ділянок на окупованих територіях. Надалі вони хочуть "націоналізувати" території, власники яких відмовились переоформлювати право власності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт рф. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях", - повідомляють в ЦНС.

При цьому, росіяни погрожують відбирати й майно українців, яке побудоване на таких земельних ділянках

У ЦНС зауважують, що допомога окупантам у відбиранні земельних ділянок українців та побудов на їх території загрожує зрадникам аналогічними мірами при деокупації. 

"Конфіскація майна є однією з мір покарань за колабораціонізм", - попередили у повідомленні. 

Терористичні методи РФ на окупованих територіях

Російські загарбники регулярно посилюють свій контроль на тимчасово окупованих територіях України.

Так, з 1 січня 2024 року окупанти заборонили на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами.

Крім того, з початку 2024 року загарбники відмовлятимуть у медичному обслуговуванні українцям, які не отримали паспорт РФ на окупованих територіях.

Також російські терористи формують етнічні криміногенні угруповання з мігрантів.

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Війна Росії проти України