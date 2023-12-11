Росіяни мають намір відбирати землі в українців в окупації, - ЦНС

"Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт рф. Відтак, ворог фактично проводить політику шантажу на тимчасово окупованих територіях", - повідомляють в ЦНС.

При цьому, росіяни погрожують відбирати й майно українців, яке побудоване на таких земельних ділянках

У ЦНС зауважують, що допомога окупантам у відбиранні земельних ділянок українців та побудов на їх території загрожує зрадникам аналогічними мірами при деокупації.

"Конфіскація майна є однією з мір покарань за колабораціонізм", - попередили у повідомленні.