UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни пішли на штурм під Бахмутом: двох окупантів вбито, один - в полоні (фото)

Фото: росіяни пішли на штурм під Бахмутом, двох окупантів убито (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська влаштували чергову спробу штурму позицій українських прикордонників у районі Бахмуту Донецької області. Але вона виявилася невдалою - двох росіян вбито, одного штурмовика взяли в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"У ранковий час доби піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Бійці напад відбили", - йдеться в повідомленні.

Вже під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця ЗС РФ.

"Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової", - додали прикордонники, зазначивши, що майже одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм.

Прикордонники взяли в полон російського штурмовика (t.me/DPSUkr)

Ситуація в районі Бахмута

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні