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Росіяни пішли на штурм біля Авдіївки: Нацгвардія вдарила по ним з міномета, багато вбитих

Фото: Нацгвардія вдарила по росіянам з міномету під час спроби штурму в районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська зробили чергову спробу штурму позицій українських сил у районі Авдіївки Донецької області. Бійці Нацгвардії відбили її, вбивши з міномету 18 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"На Авдіївському напрямку нацгвардійці за кілька хвилин знищили ворожу штурмову групу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, за допомогою тепловізійного дрона, вночі, аеророзвідники помітили ворогів, які просувалась до позицій українських сил.

"Координати одразу було передано бійцям львівського підрозділу Нацгвардії", зазначили в НГУ.

Втрати ворога

На відео чітко видно окупантів, які перестали рухатись після першого влучання мінометного розрахунку. Тих, хто намагався втекти, знешкодили другим влучанням.

"Мінус 18 штурмовиків ворога у скарбничку нашої перемоги", - констатують у Нацгвардії.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 30 листопада, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни активізували штурми, а також після певного "затишшя" через негоду, значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

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Авдіївка