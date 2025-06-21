Росіяни підкинули тіла своїх 20 загиблих: Зеленський показав докази

Під час обміну тілами загиблих військових російська сторона неодноразово передавала Україні громадян РФ та інших країн, зокрема Ізраїлю, маскуючи їх під українських захисників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це "руські", - сказав він.

За словами глави держави, Росія під час репатріації не перевіряє особи загиблих, або ж навмисно фальсифікує їхню приналежність.

"Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на іх стороні. Громадянин Ізраїля. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована", - розповів Зеленський.

За його словами, це не поодинокі випадки, і всі вони задокументовані українською стороною.

"Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами. Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза. І скільки треба часу на це я не знаю, скажу чесно", - наголосив президент.

Журналістам, присутнім на зустрічі, продемонстрували докази, які підтверджують слова президента.

Серед них - паспорти громадян Російської Федерації, а також інші документи, знайдені разом із тілами, які РФ передала Україні під виглядом загиблих українських військових.

Фото: РФ видала 20 тіл своїх загиблих за українських захисників (president.gov.ua)

Маніпуляції РФ

Він також зазначив, що РФ таким чином намагається штучно завищити кількість нібито загиблих українських бійців, щоб у власному суспільстві зменшити страх перед мобілізацією.

"Бо якщо настане такий момент, коли Путін захоче когось мобілізувати, - його суспільство буде боятися. Але якщо показати, що на кожного військового начебто сотня загиблих українців, то начебто воно не так страшно виглядає" - зазначив Зеленський.

Підміна тіл у процесі репатріації - не лише цинічна маніпуляція, а й спроба Кремля створити ілюзію успіху на фронті, спотворивши реальні масштаби втрат.

За словами Зеленського, Україна не має наміру приймати тіла російських солдатів, виданих за українських, їх будуть повертати.

До процесу ідентифікації залучені МВС, Генштаб і МОЗ. Усі випадки супроводжуються експертизами.