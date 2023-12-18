Росіяни переховали майже всі потужності свого флоту: де знаходяться морські ракетоносії

Чорноморський флот РФ

Вчора речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російський флот у Чорному та Азовському морях не такий активний, як минулої зими. Можливо, окупанти чекають більших морозів.

За даними Інституту вивчення війни, російські військові використовують морські кораблі в якості доповнення систем протиповітряної оборони (ППО) у тимчасово окупованому Криму. Одним із них став корвет проєкту "Циклон".

Крім того, окупанти намагаються маскувати свої втрати у морі. Нещодавно Головне управління розвідки МО України повідомило, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив нового командира ракетного крейсера "Москва". І це попри те, що корабель було знищено у квітні 2022 року.

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