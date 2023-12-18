UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни переховали майже всі потужності свого флоту: де знаходяться морські ракетоносії

Фото: потужності флоту РФ перемістили в Новоросійськ (facebook.com/mod_mil_rus5)
Автор: Ярослава Борзова

Російський Чорноморський флот сховав у Новоросійську майже всі серйозні кораблі. Серед них є і носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Так, згідно із супутниковими знімками OSINT дослідника MT Anderson за 17 грудня відомо, що наразі у порту Новоросійська знаходяться 20 російських суден, 10 з яких - ракетоносії:

Носії крилатих ракет "Калібр":

  • 2 з 2 фрегатів типу "Адмирал Григорьевич";
  • 3 з 3 морських ракетоносіїв проєкту 21631 "Буян-М";
  • 4 з 4 підводних човнів проєкту 636.3 "Варшавянка";
  • 1 з 3 морських ракетоносіїв проєкту 22800 "Каракурт".

Інші кораблі:

  • 3 патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василий Быков" (з них один із зенітно-ракетних гарматних комплексів "Тор" на борту);
  • 3 великих десантних кораблі проєкту 775;
  • 1 великих десантних кораблі проєкту "Иван Грен";
  • 3 тральника проєкту 266М "Аквамарин".
 Фото: супутникові знімки OSINT дослідника MT Anderson флоту РФ в Новоросійську (https://t.me/Crimeanwind)

Чорноморський флот РФ

Вчора речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російський флот у Чорному та Азовському морях не такий активний, як минулої зими. Можливо, окупанти чекають більших морозів.

За даними Інституту вивчення війни, російські військові використовують морські кораблі в якості доповнення систем протиповітряної оборони (ППО) у тимчасово окупованому Криму. Одним із них став корвет проєкту "Циклон".

Крім того, окупанти намагаються маскувати свої втрати у морі. Нещодавно Головне управління розвідки МО України повідомило, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив нового командира ракетного крейсера "Москва". І це попри те, що корабель було знищено у квітні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України