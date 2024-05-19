Росіяни обстріляли Вовчанськ: вбито місцевого мешканця, ще трьох поранено

За даними ISW, 18 травня російські війська продовжували наступ у районах Липців та Вовчанська Харківської області. Проте на цих напрямках лінія фронту не змінилася.

Після відносного затишшя, яке тривало зранку 19 травня, ближче до обіду противник активізувався і намагається потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Вовчанська, сіл Стариця, Липці.

Вовчанськ, Липці та інші прикордонні області на півночі практично цілодобово перебувають під вогнем військ РФ.

Відбувається евакуація цивільного населення. Всі, хто бажає евакуюватися, можуть цілодобово і безоплатно телефонувати за номером - 0 800 339 291, повідомили у Харківській ОВА.

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