Росіяни обстріляли "виборчу дільницію" в Каховці і цинічно звинуватили в цьому ЗСУ

Представники підпілля зазначили, що такий обстріл стався, вочевидь, з метою провокації, про ймовірність чого кілька годин тому було попередження. Зокрема було зафіксовано скупчення російських військ у двох містах Херсонської області.

"Ми попереджали. У Каховці російські війська обстріляли виборчу дільницю", - йдеться в публікації.

У Силах спротиву уточнили, що такі дані вони отримали від свого агента із Росгвардії

Крім того, партизани попередили, що після такого "обстрілу" зазвичай російські загарбники проводять обшуки у місцевих, відповідно закликали людей бути обережними.

Разом з тим на російських пропагандистських медіа вже з'явилися заяви від представників інтервентів щодо обстрілу у Каховці, та твердження, що нібито це Збройні сили України завдали удару по "виборчій дільниці", на якій "переобирають" російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, на кремлівських ресурсах вийшла публікація про те, що були удари по "виборчих дільницях" у місті Каховка та селі Брилівка, про що, як писало російське видання "РИА-Новости", розказав "виборчком" регіону, звинувативши у цьому українських військових. Також вказувалося, що у Брилівці "є постраждалі".

Попередження про провокації окупантів

Раніше сьогодні представники сил спротиву окупації "Атеш" попередили, що російські окупанти можуть готувати провокації на захоплених територіях України. Так, партизани зафіксували скупчення військ РФ у Скадовську та Генічеську в Херсонській області.

Тоді підпільники зазначили, що не виключено провокації з боку російських інтервентів, та попросили місцевих мешканців тимчасово окупованих територій України ігнорувати "вибори" і "до понеділка як мінімум" сидіти вдома.