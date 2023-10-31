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Росіяни обстріляли цивільне авто у Херсоні: водій загинув

Фото: росіяни обстріляли цивільне авто у Херсоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у вівторок, 31 жовтня, вкотре завдали удару по Херсону. Окупанти снарядом поцілили у цивільне авто, водій загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Поцілили в цивільну автівку", - написав Прокудін.

Через влучання снаряда авто загорілося. Після ліквідації пожежі в салоні машини виявили тіло власника.

Обстріли Херсона та області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, вчора загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також вночі загарбники знову атакували Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України