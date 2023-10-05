Росіяни обстріляли центр Херсона і вбили двох людей

Російські війська сьогодні, 5 жовтня, обстріляли центр Херсона. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"Сьогодні зранку росіяни завдали чергового терористичного удару по середмістю Херсона", - йдеться у повідомленні.
За його словами, окупанти холоднокровно вбили брата і сестру. Олександру Миколайовичу було 54 роки, Ірині Миколаївні - 60.
"У момент трагічного обстрілу вони наводили лад біля кавʼярні, котра належить їхнім родичам. Мої співчуття рідним, в яких російські терористи забрали дорогих серцю людей", - додав Прокудін.
Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони.
При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.
Зазначимо, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень. Також російська армія цинічно обстріляла лікарню та станцію екстерної допомоги у Херсонській області. Серед постраждалих - фельдшер.
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