Росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області: загинув священник

Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Загарбники обстріляли подвір'я церкви з артилерії.
Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.
Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та область навіть після підриву Каховської ГЕС, що призвело до затоплення низки населених пунктів.
Наприклад, 8 червня загарбники обстріляли Херсон під час евакуації населення. Тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.
Окрім того, 10 червня окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівого берега. Через ворожу атаку три людини загинули та ще десять отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.