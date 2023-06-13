UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області: загинув священник

Фото: росіяни обстріляли територію церкви у Херсонській області (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області, внаслідок чого загинув священник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Загарбники обстріляли подвір'я церкви з артилерії.

Через ворожу атаку загинув 72-річний священник. Також поранення отримала 76-річна жінка.

Окрім того, було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.

Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон та область навіть після підриву Каховської ГЕС, що призвело до затоплення низки населених пунктів.

Наприклад, 8 червня загарбники обстріляли Херсон під час евакуації населення. Тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Окрім того, 10 червня окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівого берега. Через ворожу атаку три людини загинули та ще десять отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьАндрій ЄрмакВійна Росії проти України