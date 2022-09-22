Росіяни обстріляли склади з зерном у Сумській області

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти обстріляли село Волфине (Сумська область). В результаті атаки загорілися склади з зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

За його даними, війська РФ випустили близько 13 мін по фермі в селі Волфине, від чого були пошкоджені склади з зерном.

Також сьогодні окупанти атакували Великописарівську громаду. Близько 26 мін прилетіло до прикордонного села, є руйнування. При цьому інформація щодо постраждалих уточнюється.