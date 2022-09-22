Росіяни обстріляли склади з зерном у Сумській області

Сьогодні, 22 вересня, російські окупанти обстріляли село Волфине (Сумська область). В результаті атаки загорілися склади з зерном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його даними, війська РФ випустили близько 13 мін по фермі в селі Волфине, від чого були пошкоджені склади з зерном.
Також сьогодні окупанти атакували Великописарівську громаду. Близько 26 мін прилетіло до прикордонного села, є руйнування. При цьому інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вчора, 21 вересня, війська РФ також обстріляли село Волфине. Внаслідок атаки було пошкоджено будинки мирних жителів.
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