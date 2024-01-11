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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинув чоловік

Фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у четвер, 11 січня, вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу села Іванівка загинув місцевий житель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни вбили жителя Іванівки. Внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків", - написав Прокудін.

За його словами, з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Нині його особа встановлюється.

Обстріли Херсонської області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, вчора росіяни вкотре атакували територію Херсонської області. Удар прийшовся по Новодмитрівці, в результаті чого одного мешканця було пораненою.

6 січня військові РФ також обстріляли Херсонську область. В результаті обстрілу два неповнолітні брати отримали поранення.

Також 4 січня російські війська обстріляли село Станіслав Херсонської області. Через атаку в населеному пункті зникло світло. Двоє людей поранено, один чоловік загинув. Крім того, цього дня окупанти ударили по Новотягинці. Через обстріл поранення отримала 52-річна жінка. 

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Херсонська областьВійна Росії проти України