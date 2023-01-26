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Росіяни обстріляли село у Харківській області, є поранена

Фото: росіяни обстріляли село у Харківській області, є поранена (t.me/synegubov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 26 січня, обстріляли село Козача Лопань у Харківському районі. Внаслідок атаки є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли смт Козача Лопань в Харківському районі. Є влучання в житловий будинок. За попередньою інформацією, поранення отримала 70-річна жінка", - написав він.

Окрім того, загарбники знову обстріляли Куп'янськ. Там зруйновано приватний житловий будинок.

Зазначимо, що сьогодні росіяни завдали масованого удару по Україні. РБК-Україна зібрало усі подробиці атаки.

Загарбники запустили 55 ракет по Україні, 47 з них знищили сили ППО.

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ХарківВійна Росії проти України