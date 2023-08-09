UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Нікополь та район: загинув хлопець, є постраждалі

Фото: у Нікополі через обстріли загинув хлопець (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Через російські удари загинув хлопець, троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Від вчорашнього вечора російські загарбники тричі обстріляли Нікопольський район. Окупанти застосували важку артилерію, снаряди спрямували на Нікополь та Марганецьку громаду.

"Загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали - чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередач.

Фото: у Нікополі через обстріли загинув хлопець (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація у Дніпропетровській області

Варто зазначити, Дніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту. Тому населені пункти поблизу лінію вогню майже щоденно обстрілюються ворогом. Зокрема, страждає Нікополь.

Так, 7 серпня загарбники з артилерії обстріляли місто. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НікопольДніпропетровська областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України