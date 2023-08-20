"Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано", - пише пресслужба.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, який отримав смертельні осколкові поранення.

Фото: Росіяни обстріляли недіючу лікарню в Вовчанську, загинув цивільний (t.me/mvs_ukraine)

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти майже щодня завдають ударів по населених пунктах регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють ті, що розташовані поблизу лінії фронту та кордону Російської Федерації.

Як писав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок сьогоднішнього обстрілу Куп'янська, один з цивільних отримав важкі поранення. Медики борються за його життя.