UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Куп'янськ: загинув чоловік

Фото: росіяни обстріляли Куп'янськ: загинув чоловік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська котре атакували Харківську область. Цього разу під обстріл потрапило місто Куп'янськ, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці" - повідомив Синєгубов.

Окрім того, сьогодні близько 6:50 росіяни обстріляли село Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок чого пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 14 серпня окупанти вкотре атакували населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення.

Окрім того, тієї ж ночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковКупянск