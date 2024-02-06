Росіяни обстріляли готель в Харківській області, троє постраждалих, загинуло немовля

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель", - повідомив він.

В результаті атаки загинув двохмісячний хлопчик, який народився 4 грудня 2023 року. Його тіло дістали з-під завалів готелю.

Крім того, поранення отримали три жінки 21, 28 та 39 років. Їх з вибуховими травмами та осколковими пораненнями доставили до медичної установи, в тому числі і мати загиблої дитини.

Внаслідок обстрілу також пошкоджено сім приватник будинків, 19 об'єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), два адмінприміщення, щонайменше пʼять цивільних авто.

Фото: Росіяни обстріляли готель в Харківській області (t.me/synegubov)

Атака РФ по Харкову 30 січня

Близько 16-ї години 30 січня, у Харкові чули серію вибухів під час тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.

Згодом Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Також Синєгубов писав, що росіяни увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".

Ввечері 30 січня у Харкові знову пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ударні дрони типу Shahed в районі Харкова.

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