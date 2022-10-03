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Росіяни обстрілювали Дніпропетровську область: постраждала дитина

Фото: Росіяни обстріляли гатили по Дніпропетровській області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 03 жовтня, окупанти обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атак росіян постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Лукашука, внаслідок удару згорів паром, але на щастя ніхто не постраждав.

Вночі окупанти обстріляли Мар'янське ракетою "Точка-У", внаслідок чого постраждали зерносховища, причал та спецтехніка сільгосппідприємства. Зафіксовано руйнування чотирьох приватних житлових будинки та 300 сонячних панелей.

"Одна 14-річна дівчина постраждала: вона отримала легкі ушкодження, їй надали медичну допомогу, нині перебуває вдома", - заявив очільник облради.

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпропетровському району. При цьому вночі ворог із "Градів" та артилерії обстріляв кілька громад області.

Також, українські військові збили ворожу ракету у Дніпропетровській області.

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