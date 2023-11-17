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Росіяни обстріляли будинок у селі в Херсонській області: загинув чоловік

Херсонська область , П'ятниця 17 листопада 2023 12:15
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Росіяни обстріляли будинок у селі в Херсонській області: загинув чоловік Фото: росіяни обстріляли будинок у селі в Херсонській області, загинув чоловік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи у п'ятницю, 17 листопада, вкотре атакували Херсонську область. Окупанти влучили в будинок у селі Велетенське, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російська армія обстріляла будинок у Велетенському Білозерської громади", - повідомив Прокудін.

За його даними, близько 11:20 у власній оселі травми, несумісні з життям, отримав 60-річний чоловік.

Обстріл Херсона та області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, вчора ввечері, 16 листопада, російські війська масово обстріляли Херсон. Спочатку повідомлялося про одну загиблу, літню жінку, яка на момент атаки перебувала у своїй квартирі. Також тоді повідомлялося про 8 поранених, серед яких 15-річна дівчина. Також через російські обстріли Херсон частково був знеструмлений.

Під обстріл потрапив і Корабельний район, є жертва та поранений.

Також вчора російські терористи масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Внаслідок ударів є загиблий.

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