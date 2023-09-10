Росіяни обстріляли автомобіль з іноземними волонтерами, один з них загинув

Іноземні волонтери потрапили під ворожий артилерійський вогонь поблизу Часового Яру Донецької області. Один з них загинув, також є безвісти зниклий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку організації Road2Relief.
Як пише організація, четверо волонтерів вирушили до села Іванівське Слов'янська у мікроавтобусі, аби оцінити потреби мирних жителів. В районі Часового Яру їх авто потрапило під обстріл. Через пряме влучання транспорт перекинувся й загорівся.
В автомобілі перебували:
Була підтверджена загибель волонтера з Канади Ентоні Ігната. Рубен Мавік й Матіас Тир отримали важкі осколкові поранення й опіки, втім наразі перебувають в лікарнях в стабільному стані.
Емма Ігуаль вважається зниклою безвісти.
Ентоні "Тонко" Ігнат
Чоловікові було 58 років. Він був громадянином Канади й мав словацьке походження. Мешкав у провінції Онтаріо, де працював різноробочим.
У 2022 році чоловік продав свою вантажівку й переїхав до України, щоб допомагати людям тут на тлі повномасштабної війни.
"Новини про те, що у вас відбувається, вразили мене у саме серце. Мої батьки родом зі Словаччини. Там мені не довелося побувати, але вона зовсім поруч. Тож і до України в мене теплі почуття. Тому я тут і допомагаю, чим можу", - казав волонтер.
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