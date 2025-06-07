Росіяни обстрілами вбили трьох людей на Донеччині

Російська атака на Україну 7 червня

Нагадаємо, в ніч на 7 червня окупаційні війська здійснили чергову атаку на українські міста. Зокрема, було завдано удару по Харкову, унаслідок чого загинули щонайменше три людини, десятки отримали поранення.

За даними місцевої влади, атака на місто була найпотужнішою з моменту початку повномасштабної війни. Спалахнули пожежі, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство.

Росіяни застосували 40 дронів, чотири КАБи і ракети, завдавши удару по двох районах - Київському та Основ'янському. На підприємстві постраждали п'ятеро співробітників. Вдень у Харківській облпрокуратурі повідомили, що під завалами можуть бути заблоковані працівники, з якими не вдається зв'язатися.

Також війська РФ завдали удару по Дніпропетровській області. Від російської агресії постраждали Дніпро, Павлоград і Нікопольський район. Не обійшлося без поранених.

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