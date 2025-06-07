Росіяни обстрілами вбили трьох людей на Донеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна .

Також у ДСНС повідомили, що ворожий дрон завдав удару по пожежно-рятувальній частині у Родинському. Він поцілив у покрівлю будівлі, через що виникла пожежа. Особовий склад не постраждав.

"Поранення отримав житель Покровська - там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду. Крім того, вдалося встановити інформацію про загиблу напередодні жительку Рубців Лиманської громади", - додав Філашкін.

За його словами, дві людини загинули в Яблунівці Іллінівської громади. Через російський удар пошкоджено два будинки. У Костянтинівці загинула жінка.

Російська атака на Україну 7 червня

Нагадаємо, в ніч на 7 червня окупаційні війська здійснили чергову атаку на українські міста. Зокрема, було завдано удару по Харкову, унаслідок чого загинули щонайменше три людини, десятки отримали поранення.

За даними місцевої влади, атака на місто була найпотужнішою з моменту початку повномасштабної війни. Спалахнули пожежі, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також підприємство.

Росіяни застосували 40 дронів, чотири КАБи і ракети, завдавши удару по двох районах - Київському та Основ'янському. На підприємстві постраждали п'ятеро співробітників. Вдень у Харківській облпрокуратурі повідомили, що під завалами можуть бути заблоковані працівники, з якими не вдається зв'язатися.

Також війська РФ завдали удару по Дніпропетровській області. Від російської агресії постраждали Дніпро, Павлоград і Нікопольський район. Не обійшлося без поранених.

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