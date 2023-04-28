UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни облаштували військових в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованій території України у власних цілях. Облаштували солдатів в одній зі шкіл в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу", - пише пресслужба.

Зокрема своїх солдатів ворог розташував в будівлі школи в населеному пункті Луб’янка Луганської області. При цьому ворог примушує викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти в Урзуфі Маріупольського району Донецької області розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація