Росіяни облаштували військових в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованій території України у власних цілях. Облаштували солдатів в одній зі шкіл в Луганській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу", - пише пресслужба.
Зокрема своїх солдатів ворог розташував в будівлі школи в населеному пункті Луб’янка Луганської області. При цьому ворог примушує викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти в Урзуфі Маріупольського району Донецької області розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.
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