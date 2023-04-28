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Росіяни облаштували військових в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб

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П'ятниця 28 квітня 2023 18:30
Росіяни облаштували військових в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади на тимчасово окупованій території України у власних цілях. Облаштували солдатів в одній зі шкіл в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу", - пише пресслужба.

Зокрема своїх солдатів ворог розташував в будівлі школи в населеному пункті Луб’янка Луганської області. При цьому ворог примушує викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти в Урзуфі Маріупольського району Донецької області розмістили до 200 військовослужбовців з-поміж мобілізованих на території одного з дитячих таборів.

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